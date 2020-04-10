"Только, чтобы кости не ломать": митрополит Онуфрий разрешил Усику бить депутатов

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик признался, что получил разрешение ударить депутата Верховной рады Украины от предстоятеля Православной церкви Украины Московского патриархата митрополита Онуфрия. Ранее мы писали о другом заявлении Усика декоммунизации и за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили".
"Знаете, я как-то общался, часто это делаю, с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Это очень большой для меня авторитет.
Я говорю: "Если вот мне не нравится депутат, бубнит чего-то там – можно врезать?" А он говорит: "Сашенька, можно, но только, чтобы кости не ломать". То есть, чтобы сильное увечье не нанести, а взбудоражить: "Эй, ты на Земле, дружище, остановись", – сказал Усик.
Ранее мы рассказывали, что Усик хочет стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, которым пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу вне ринга.
Кстати, недавно Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".
Усик дает советы по борьбе с коронавирусом:
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