Тренер остановил избиение украинца: Тесленко проиграл впервые в карьере

Александр Тесленко / Фото: Instagram

Перспективный украинский боксер супертяжелого веса Александр Тесленко потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. В канадском Онтарио Тесленко защищал чемпионский пояс NABA в поединке против американца Шонделла Винтерса.

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27-летний Александр был фаворитом в бою против 38-летнего ветерана. Но что-то пошло не так. Украинец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Его тренеру пришлось остановить бой, когда обессиленный Тесленко упал на ринг после атаки соперника, сообщает boxing-mma.com.

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Александр Тесленко провел на проф-ринге 17 боев – 16 побед (12 нокаутом) и 1 поражения. На счету Винтерса 12 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.

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Ранее мы писали, что чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября в Лас-Вегасе. Его соперником станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Сауль Альварес. Встреча пройдет при поддержке стриминговой платформы DAZN, с которой у Альвареса действующий контракт на сумму 300 млн долларов.

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