Тренер Усика, которого требуют изгнать из Украины, поймал мышей и посадил их в тюрьму

Неоднозначное видео на странице Сергея Лапина. Он показал, как поступает с грызунами, которые лезут к нему в кровать

Тренер Александра Усика Сергей Лапин-младший впервые дал знать о себе в соцсетях со времен недавнего скандала. Напомним, ранее по нему проехался проживающий в США украинский боксер Иван Редкач, назвавший тренера Усика сепаратистом и призвавший изгнать Лапина из Украины.

Об Иване Редкаче Сергей Лапин-младший в этот раз не упомянул ни словом. При этом на своей странице в Instagram тренер Александра Усика выложил неоднозначное видео с грызунами, ползающими по лабиринтам из пластиковых бутылок. "Вот такие мышачки у нас лазят под кроватью, на кровати, в кровати", – делится подробностями закадровый голос.

Тренер Усика Сергей Лапин-младший и мыши Видео: Сергей Лапин Instagram

"Мышиный город, – так тренер Александра Усика Сергей Лапин описал это видео в своем Instagram-аккаунте. – На одном из тренировочных сборов мыши начали атаковать наш дом, мы проявили гуманность и построили для них временную тюрьму) Назвали ее "мышиный Форт Боярд". Под занавес тренировочного лагеря семейство грызунов достигло численности до 15 хвостатых преступников, по завершении сбора они были отпущены на свободу"

Реклама

Реклама Сергей Лапин и Александр Усик / Фото: Instagram

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Читайте также: Продолжение скандала: бой Усика против борца Грицая хотят провести в Беларуси – СМИ

Реклама

Напомним, ранее Редкач показал скандальное видео с выступлением Лапина на чемпионате России в 2016 году в Оренбурге, к участию в котором могли допустить только при наличии российского паспорта. При этом диктор на арене объявлял там тренера Усика как "представителя "Республики Крым" из города Симферополь, чемпиона Украины-2013".

Отметим, что несколько лет назад сам Редкач попал в скандал с паспортом. Иван Редкач получил мексиканский паспорт и заявил, что Украины уже нет. После критики в соцсети боксер оправдывался, что новость с паспортом была лишь шуткой, а сало на буррито он не променяет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама