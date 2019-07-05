Трофей по почте: Майрису Бриедису прислали домой чемпионский пояс

WBO отклонила протест Кшиштофа Гловацки на результат полуфинала WBSS

Майрис Бриедис официально стал чемпионом мира. Фото: Instagram

Всемирная боксерская организация (WBO) прислала латвийскому боксеру Майрису Бриедису пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе. Таким образом, организация отклонила протест команды поляка Кшиштофа Гловацкого о нарушениях соперника во время их поединка.

В полуфинале WBSS Бриедис ударил Гловацкого локтем в челюсть. Кроме того, рефери не останавливал бой еще 20 секунд после гонга по окончании раунда – в это время Бриедис отправил поляка в нокдаун. После боя команда Гловацкого подала протест на результат поединка.

Отметим, что ближайшим поединком с участием украинских боксеров, где на кону будет пояс чемпиона мира WBC, станет поединок Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Он состоится 31 августа на самом загруженном стадионе в мире - лондонской "O2 Арена". Как мы сообщали, в Британии разрабатывают план по лишению Ломаченко всех чемпионских поясов.

Ранее мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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