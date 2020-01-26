Трубой по голове: легенду бокса чуть не убили на выходе из магазина

Экс-чемпион мира в полусреднем весе никарагуанец Рикардо Майорга по прозвищу "Матадор" был жестоко избит группой неизвестных лиц в столице своей страны Манагуа. Родственники Майорги сообщили, что он направлялся домой из магазина, когда его перехватила неизвестная группа людей с целью ограбления. Боксера ударили железной трубой по голове, а затем по другим частям тела.
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Грабители украли часы, мобильный телефон, наличные деньги, куртку и документы, удостоверяющие личность. Майорга остался лежать без сознания на земле. Его обнаружил один из его знакомых и доставил в больницу.
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К счастью, жизнь 46-летнего Рикардо Майорги в данный момент вне опасности. Боксер выписан из больницы для продолжения реабилитации дома.
Как мы писали ранее, необычная драка произошла накануне в Мельбурне. Фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову на трибунах во время теннисного матча Australian Open между Хачановым и Кирьосом.
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