У Джошуа больше ударов и попаданий: статистика ударов в бою с Руисом

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Видео: Reuters

Британский боксер Энтони Джоршуа победил американца Энди Руиса единогласным решением судей и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. Реванш боксеров прошел в Саудовской Аравии. В сети уже появилась статистика ударов боя Джошуа – Руис.

За 12 раундов Джоуша нанес 373 удара, 107 из которых оказались точными – это 28,7% от общего количества. У Руиса только 23% ударов оказались точными – 60 из 261 выброшенного.

Зато Руис больше выбросил силовых ударов – 130 против 103 у Джошуа. Правда, пользы это ему не принесло, ведь британец оказался более точен. Более 40% его панчей достались цели, а у американца – всего 28,5%. Отметим, что Джошуа мало пробивал по корпусу соперника, что неудивительно, учитывая его физическую форму.

Ранее сообщалось, что за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, Джошуа получит 2,15 млн евро.

Ранее Джошуа признался, что победил благодаря советам Владимира Кличко. Также он выразил свое уважение Руису.

Сегодня я хотел показать его величество бокс, то, что я люблю в этом виде спорта: ударь, но не дай ударить себя. Я не идеальный, но стараюсь. Самое главное в жизни – оставайся "голодным" и скромным. Проиграв, я не ерепенился. Буду скромным и как победитель", – признался после боя Джошуа.

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