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"У меня был плохой день": Головкин прокомментировал кровавую бойню с Деревянченко

6 октября, 09:35

Легендарный боксер из Казахстана сделал комплимент украинцу и его команде

Головкин победил Деревянченко по очкам

Головкин победил Деревянченко по очкам / Фото: Reuters

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Боксер из Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал свою победу над украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Напомним, поединок состоялся в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Деревянченко уступил Головкину по очкам – 114:113, 115:112, 115:112 в пользу казахстанца.

Видео боя Головкин – Деревянченко

"Ребята, да ладно вам", – обратился к публике с ринга Головкин. – "Спасибо оппоненту, который проделал хорошую работу, уважаю его команду. Уже говорил, что это очень серьезный соперник. Понимаю, что мне нужно было делать в ринге большее. После первого раунда мне казалось, что это легкий бой, но получился тяжелым.

Физически чувствовал себя хорошо. У меня был плохой день, а Сергей очень старался. Для меня это большой опыт. Сейчас я понимаю, на чем мне нужно сосредоточиться".

Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

Для нашего Деревянченко это поражение стало вторым в карьере. Также на его счету 13 побед (10 – нокаутом). Головкин одержал 40-ю победу в профи (35 – нокаутом), при одной ничьей и одному поражению.

Обзор бой Головкин – Деревянченко:

Смотрите, как Сергей Деревянченко готовился к чемпионскому бою:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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