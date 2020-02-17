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"Уайлдер не дрался с тем, кто хотел бы сломать ребра каждым ударом": легенда бокса ответила за Тайсона

17 февраля, 16:20

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает, что американский "Бомбардировщик" не представляет возможности Тайсона

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

На днях действующий чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что смог бы нокаутировать Майка Тайсона на пике его карьеры: "Я против Тайсона образца 1986 года? Я бы его вырубил. Конечно, люди любят сравнивать старую школу и новую школу. Но нет такой школы, в которой я не был бы № 1". На столь смелое заявление американца ответил знаменитый британский боксер, бывший чемпион мира по трем версиям Леннокс Льюис.

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"Я слышал, как Уайлдер сказал, что он нокаутировал бы молодого Тайсона. Думаю, легко так говорить, пока на самом деле не выйдешь на ринг. Мне нравится Уайлдер. Но он никогда не выходил на ринг с настолько яростным боксером, который хотел бы сломать тебе ребра каждым ударом", — цитирует BoxingScene Льюиса, который нокаутировал Тайсона в 2002 году.

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Напомним, что следующим соперником Деонтея станет британец Тайсон Фьюри. Бой состоится уже 22 февраля в Лас-Вегасе. Уайлдер отметил, что не показал и половины своих возможностей в первом бою с Фьюри:"В первом бою я показал 50 процентов своих возможностей или даже меньше. Я не дрался так, как обычно, и делал некоторые вещи не так, как привык. Я спрашиваю себя, зачем совершил то или иное действие. Моментами мне кажется, что я не понимал, что делал".

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Источник: Boxing Scene

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