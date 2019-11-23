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Уайлдер – Ортис: прогноз на супербой в Лас-Вегасе

23 ноября, 14:58

С вероятностью в 80 процентов "Бомбардировщик" остановит "Кинг-Конга"

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис / Фото: Getty Images

23 ноября в Лас-Вегасе, США, состоится грандиозная битва "Бомбардировщика" Деонтея Уайлдера и "Кинг-Конга" Луиса Ортиса в супертяжелой весовой категории. Бой Уайлдер – Ортис онлайн начнется рано утром в воскресенье по киевскому времени.

Уайлдер Ортис анонс боя

Деонтэй Уайлдер, который уже побеждал Ортиса в прошлом году, большой фаворит второго боя. Так, коэффициент на победу американского боксера составляет всего 1.14. Ставку на победу кубинца Ортиса можно сделать с котировкой 5.50, а на маловероятную в боксе ничью – за 28.

Таким образом, букмекеры оценивают вероятность исхода боя так: победа Уайлдера 80 процентов, победа Ортиса 17 процентов, ничья 3 процента.

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Наиболее вероятным временем завершения боя эксперты называют 6-7 раунд. Так, "тотал" раундов установлен 6.50 с котировкой 1.85 на "меньше" и 1.95 на "больше".

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Наиболее вероятные варианты исхода боя Уайлдер – Ортис:

  • победа Уайлдера техническим нокаутом – 1.72
  • победа Уайлдера нокаутом – 3.50
  • победа Уайлдера единогласным решением судей – 8.00
  • победа Ортиса техническим нокаутом – 9.50
  • победа Ортиса нокаутом – 19.0
  • победа Ортиса единогласным решением судей – 19.0
  • победа Уайлдера разделенным решением судей – 23.0
  • победа Уайлдера большинством голосов судей – 41.0
  • победа Ортиса разделенным решением судей – 51.0
  • дисквалификация Ортиса – 65.0
  • победа Ортиса большинством голосов – 100.0
  • дисквалификация Уайлдера – 100.0

Интересно, что на "разогреве" боя Уайлдер – Ортис состоится поединок с участием украинского боксера. Виктор Славинский встретится в рейтинговом поединке второго полулегкого веса (до 58,97 кг) с американцем мексиканского происхождения Ригоберто Хермоссило.

Виктор Славинский

Виктор Славинский / Фото: Instagram

Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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Источник: Сегодня|Спорт

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