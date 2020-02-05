Ученик Мейвезера арестован: Джервонту Дэвиса обвиняют в нападении на мать своего ребенка

Джервонта Дэвис / Фото: Instagram

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Потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко и подшефный Флойда Мейвезера чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис может сесть в тюрьму. Американского боксера арестовали по обвинению в домашнем насилии. Основанием для этого стало агрессивное поведение Дэвиса на благотворительном баскетбольном матче по отношению к девушке. Ранее мы писали, что Джервонта едва не придушил жену на глазах у толпы.

Джервонта Дэвис жестоко обошелся с женой/Фото Daily Star Post

В тот вечер боксер был со своей гражданской женой и матерью его дочери Андреттой Смозерс. В какой-то момент Дэвис схватил ее за шиворот куртки, да так, что едва не задушил, и вывел из зала арены. В связи с этим боксеру предъявили обвинение в бытовом насилии и арестовали в пригороде Майами, сообщает CBS.

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"1-го февраля по данным, зарегистрированным из социальных сетей и от потерпевшей, была получена информация, согласно которой Дэвис был замечен за рукоприкладством в отношении своей бывшей девушки, являющейся также матерью его ребенка. Дэвис уже сдался детективам полиции Корал Гейблс, назначенным на это дело", – говорится в заявлении полиции.

Ранее мы сообщали, чтоменеджер Ломаченко предупредил Джервонту Дэвиса: "Здесь только один король дивизиона". Эгис Климас начинает подогревать интерес вокруг возможного боя украинца против американского "Танка".

"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?" – написал Климас в Instagram.

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