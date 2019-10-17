Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Моргнул дважды: Гвоздик провел ледяную дуэль взглядов с Бетербиевым

17 октября, 12:48

Украинский боксер готовится сокрушить россиянина в Филадельфии и объединить чемпионские пояса

Гвоздик vs Бетербиев

Гвоздик vs Бетербиев / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) сошлись в дуэли взглядов накануне объединительного боя, который состоится 18 октября в Филадельфии. Как мы писали, в бою с россиянином Гвоздика поддержит Усик.

Дуэль взглядов Гвоздика и Бетербиева получилась скоротечной и "ледяной". Она продлилась всего 12 секунд, тогда как, например, у Ломаченко с Кэмпбелом противостояние "кто кого пересмотрит" доходило до минуты. При этом ни Гвоздик, ни Бетербиев во время дуэли взглядов не стали прятаться за затемненными очками, как это бывает у некоторых, или отводить глаза. Оба сохраняли хладнокровие. Правда, украинский боксер по прозвищу Гвоздь при этом дважды моргнул – но не от взора своего визави, а от вспышек фотоаппаратов.

Реклама

Читайте также: Жуткая смерть американского боксера: появилась реакция из лагеря Усика

Ранее Гвоздик рассказал, за счет чего намерен победить Бетербиева. "Фанаты просили этот бой, они его получили, – отметил украинец. – Я точно знаю – я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер – Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе, и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше".

В тренде
Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

Напомним, накануне был обнародован рейтинг лучших боксеров мира. Чемпион по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает удерживать первую строчку. Александр Усик, успешно дебютировавший в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном, находится на шестой позиции.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося
Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"Бокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
"Тест – не настоящий": Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса ЛьюисаБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...