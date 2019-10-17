Моргнул дважды: Гвоздик провел ледяную дуэль взглядов с Бетербиевым

Гвоздик vs Бетербиев / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) сошлись в дуэли взглядов накануне объединительного боя, который состоится 18 октября в Филадельфии. Как мы писали, в бою с россиянином Гвоздика поддержит Усик.

Дуэль взглядов Гвоздика и Бетербиева получилась скоротечной и "ледяной". Она продлилась всего 12 секунд, тогда как, например, у Ломаченко с Кэмпбелом противостояние "кто кого пересмотрит" доходило до минуты. При этом ни Гвоздик, ни Бетербиев во время дуэли взглядов не стали прятаться за затемненными очками, как это бывает у некоторых, или отводить глаза. Оба сохраняли хладнокровие. Правда, украинский боксер по прозвищу Гвоздь при этом дважды моргнул – но не от взора своего визави, а от вспышек фотоаппаратов.

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Ранее Гвоздик рассказал, за счет чего намерен победить Бетербиева. "Фанаты просили этот бой, они его получили, – отметил украинец. – Я точно знаю – я буду объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер – Тедди Атлас. Это уже наш третий бой вместе, и с каждым разом я становлюсь все лучше и лучше".

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Напомним, накануне был обнародован рейтинг лучших боксеров мира. Чемпион по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает удерживать первую строчку. Александр Усик, успешно дебютировавший в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном, находится на шестой позиции.

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