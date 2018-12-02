Украинца Гвоздика едва не засудили в чемпионском поединке в Канаде

Сегодня, 05:21

Эксперты возмущены судейством боя за титул WBC в полутяжелом весе Гвоздик – Стивенсон

Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11 раунде и снял все вопросы о победителе
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11 раунде и снял все вопросы о победителе

Украинец Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Бой прошел 1 декабря в канадском Квебеке и завершился в 11 раунде. Канадец Адонис Стивенсон, который на протяжении пяти лет защищал чемпионский пояс только у себя на родине, проиграл нокаутом.

Этот бой вызвал серьезную критику судейства у экспертов бокса. Так, в третьем раунде после удара правой навстречу сопернику Гвоздик отправил Стивенсона на настил ринга, но рефери в ринге показал, что это не нокдаун. Интересно, что арбитр Майкл Гриффин – канадец! Смотрите видео с падением Стивенсона:

Также недоумение у экспертов вызвали оценки одного из судей у ринга. Канадец (снова!) Джек Вудберн посчитал, что на момент остановки боя Стивенсон вел по очкам с разгромным счетом 98:92, хотя поединок был равным. Итальянец Гидо Каваллери насчитал более реальные 96:94 в пользу Адониса, а американец Майк Росси поставил ничью 95:95. Мы провели онлайн боя Гвоздик – Стивенсон.

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Напомним, что сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: онлайн-трансляция поединка Уайлдер – Фьюри.
судейство, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон

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Источник:

boxing-mma.com

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