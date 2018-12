Украинца Гвоздика едва не засудили в чемпионском поединке в Канаде

Украинец Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Бой прошел 1 декабря в канадском Квебеке и завершился в 11 раунде. Канадец Адонис Стивенсон, который на протяжении пяти лет защищал чемпионский пояс только у себя на родине, проиграл нокаутом.

Этот бой вызвал серьезную критику судейства у экспертов бокса. Так, в третьем раунде после удара правой навстречу сопернику Гвоздик отправил Стивенсона на настил ринга, но рефери в ринге показал, что это не нокдаун. Интересно, что арбитр Майкл Гриффин – канадец! Смотрите видео с падением Стивенсона:

@AlexandrGvozdyk drops @AdonisSuperman in the 3rd RD, but the ref calls it a slip. [via Showtime].



Oleksandr Gvozdyk went on to claim victory with a round 11 KO – congratulations to him & his team with his performance tonight #stevensongvozdyk #boxing #boxingheads pic.twitter.com/LQ6BmRZamy