Украинец стал главной целью для лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории

Украинский средневес Сергей Деревянченко может-таки встретиться с самым сильным боксером мира вне зависимости от веса – мексиканцем Саулем Альваресом. О том, что 34-летний уроженец Феодосии, который живет в США, является приоритетной целью для Альвареса, сообщил ресурс ESPN Deportes.

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Правда, есть сложности с финансовой стороной дела. Ведь на днях стало известно, что за бой с Альваресом украинцу Деревянченко предложили вдвое меньше, чем за Головкина. Так что теперь Сергею стоит решить, что для него важнее на данном этапе: деньги или возможность биться с грозным чемпионом на экранах всего мира.

Сауль "Канело" Альварес / Фото: Reuters

Информация о переговорах команд Деревянченко и Альвареса появлялась еще месяц назад, когда говорили, что Деревянченко проведет бой с американцем Джермаллом Чарло – обладателем пояса WBC. Однако вскоре ее опровергли. Теперь же ситуация изменилась: Сауль очень хочет выйти в ринг уже в сентябре, и ему нужен достойный оппонент. В профессионалах Сергей провел 13 победных боев и дважды уступил.

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29-летний Альварес единственное поражение в 56 (!) боях потерпел от Флойда Мейвезера в 2013 году. Альварес обладал поясами WBC, WBA, IBF в среднем весе (middle) до 72,6 кг, но в ноябре прошлого года предпочел денежный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым в категории до 79,4 кг, в котором победил нокаутом. За это время титул WBC успел взять Джермалл Чарло, а IBF – казахстанец Геннадий Головкин в бою с Деревянченко.

Недавно боксер, который учил бить жен, отказался от поединка с Саулем Альваресом.

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