Жадность чемпиона: за бой с Канело украинцу Деревянченко предложили вдвое меньше, чем за Головкина

А британский скандалист уверен: когда ты работаешь всю жизнь, то хочешь, чтобы тебе заплатили правильны деньги

На днях скандальный британский чемпион суперсреднего веса Билли Джо Сондерс отказался от поединка с Саулем Альваресом, а теперь еще и рассказал о гонораре, который предложили украинцу Сергею Деревянченко за бой с титулованным мексиканцем.

Реклама

Читайте также: Украинец нарасхват: боксер Деревянченко получил два предложения от чемпионов

"Не думаю, что "Голден бой" и Канело заплатят заслуженные гонорары людям. Деревянченко предложили половину от суммы, которую он заработал за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что это бой также произойдет. Это факт. Ему предложили половину от того гонорара. Я надеюсь, что Каллум Смит возьмет эти деньги и примет бой, но запомните мои слова, Смит не будет драться в ближайшее время, потому что дело не только в них. Я не виню его за то, что он не принимает это поединок, потому что когда ты работаешь всю жизнь ради подобного боя, то хочешь, чтобы тебе заплатили правильны деньги, хочешь правильно выйти на ринг и получить такой же результат", – сказал Сондерс в интервью ютуб-канал iFL TV.

Головкин vs Деревянченко – бой со спорным исходом / Фото: Getty Images

Напомним, в октябре прошлого года 34-летний боксер-профессионал из Феодосии Деревянченко спорным решением проиграл знаменитому Геннадию Головкину из Казахстана бой за вакантный титул IBF в среднем весе (до 72,6 кг). Сергей заработал за бой с Геннадием Головкиным более 5 миллионов долларов.

Реклама

Альварес обладал поясами WBC, WBA, IBF в среднем весе – до 72,6 кг, но вместо защиты в ноябре 2019 года предпочел денежный бой с россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелой категории за титул WBO. Канело победил нокаутом, но позже номер один мирового бокса отказался от "российского" титула и дальнейшего выступления в этом весе. А в среднем у него остался только пояс WBA.

Смотрите, как тренируется сын Сергея Деревянченко

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама