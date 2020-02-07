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Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды

7 февраля, 15:31

Напряжение после тренировочного лагеря в Таиланде Иванна Крупеня сняла в водах Андаманского моря

Иванна Крупеня

Иванна Крупеня / Фото: Instagram

Призер чемпионатов Европы по боксу украинка Иванна Крупеня завершила изнурительный тренировочный лагерь в Таиланде фотосессией в Андаманском море, результатами которой поделилась со своими подписчиками. Фигура девушки выдает в ней силовую спортсменку.

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"Месяц тренировок в Таиланде – просто невероятной опыт для меня. И как для спортсмена, и как для тренера, – поделилась с подписчиками украинская боксерша Иванна Крупеня. – Он дал мне понимание, в какую сторону двигаться, что еще надо улучшать и развивать, а также закалил мой дух и мое тело".

Смотрите, как Иванна Крупеня играла мускулами в Пхукете


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Ранее мы рассказывали, что Иванна Крупеня провела тренировку со звездами смешанных единоборств – сестрами Валентиной и Антониной Шевченко. Вместе с девушками в лагере ММА украинка оттачивала навыки муай-тай или, как часто говорят, тайского бокса.

А перед тем Крупеня помогла "Украинским львицам" смять Литву. На глазах у знаменитого Дениса Беринчика Иванна, восстановившаяся после травмы, уверенно победила свою соперницу Беату Галдикайте.

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женский бокс WAGs Иванна Крупеня

Источник: Сегодня|Спорт

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