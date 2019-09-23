Украинские девушки-боксеры отказались ехать на чемпионат мира в Россию

Россияне настаивают, что отказ от участия в ЧМ не носит политического характера

/ Фото: AFP

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Женская сборная Украины по боксу отказалась ехать на чемпионат мира в Россию. Континентальное первенство состоится в Улан-Удэ с 3 октября по 13 октября. Об сообщили организаторы сегодня на специальном брифинге. Напомним, что лидеры сборной Украины по боксу не ездили на чемпионат мира в Россию.

Те же боксеры, кто поехал в Россию за свой счет, провалились на чемпионате мира. Ни один из представителей Украины, поехавших своим ходом в Екатеринбург, не добрался до 1/4 финала

Организаторы женского ЧМ отмечают, что от участия в турнире отказались команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово, Гватемалы. Но добавились еще две команды – Парагвай и Мали. Тем не менее, организаторы настаивают, что украинская команда отказалась ехать на турнир не из-за политики.

"Сборная Украины участвовала в ЧМ в Екатеринбурге. У них просто был недобор спортсменов, они нам буквально два дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина", – сказал директор по работе с участниками и СМИ АНО "Дирекция чемпионата мира по боксу" Владимир Иринчеев изданию "Восток-Телеинформ".

Как мы писали ранее, Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших профи-боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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