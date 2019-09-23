Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

Украинские девушки-боксеры отказались ехать на чемпионат мира в Россию

23 сентября, 15:47

Россияне настаивают, что отказ от участия в ЧМ не носит политического характера

/ Фото: AFP

Реклама

Женская сборная Украины по боксу отказалась ехать на чемпионат мира в Россию. Континентальное первенство состоится в Улан-Удэ с 3 октября по 13 октября. Об сообщили организаторы сегодня на специальном брифинге. Напомним, что лидеры сборной Украины по боксу не ездили на чемпионат мира в Россию.

Те же боксеры, кто поехал в Россию за свой счет, провалились на чемпионате мира. Ни один из представителей Украины, поехавших своим ходом в Екатеринбург, не добрался до 1/4 финала

Организаторы женского ЧМ отмечают, что от участия в турнире отказались команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово, Гватемалы. Но добавились еще две команды – Парагвай и Мали. Тем не менее, организаторы настаивают, что украинская команда отказалась ехать на турнир не из-за политики.

"Сборная Украины участвовала в ЧМ в Екатеринбурге. У них просто был недобор спортсменов, они нам буквально два дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина", – сказал директор по работе с участниками и СМИ АНО "Дирекция чемпионата мира по боксу" Владимир Иринчеев изданию "Восток-Телеинформ".

Как мы писали ранее, Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших профи-боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

женский бокс чемпионат мира по боксу

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Таких денег Ломаченко еще не видел: назван гонорар Васи за бой с
Таких денег Ломаченко еще не видел: назван гонорар Васи за бой с "американской мечтой"Бокс
Тренер остановил избиение украинца: Тесленко проиграл впервые в карьере
Тренер остановил избиение украинца: Тесленко проиграл впервые в карьереБокс
Конечно, Вася: Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса
Конечно, Вася: Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового боксаБокс
"Вася, я готов": Ломаченко бросил вызов Царь нокаутов из РоссииБокс
Дебют Усика в супертяжелом весе вызвал большой ажиотаж среди болельщиков
Дебют Усика в супертяжелом весе вызвал большой ажиотаж среди болельщиковБокс
Разминка перед Уайлдером: Тайсон Фьюри перебоксировал неизвестного шведа
Разминка перед Уайлдером: Тайсон Фьюри перебоксировал неизвестного шведаБокс

Новости партнеров

Loading...