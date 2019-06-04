Украинский боксер – о поражении Джоуша: "Владимир Кличко Руиса прошел бы без проблем"

чрезмерная расслабленность чемпиона стала главной причиной его поражения

Фото: AFP

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу с мексиканскими корнями Энди Руису. Своим видением поединка с "Сегодня" поделился опытный украинский боксер Андрей Руденко, экс-чемпион по версии WBC International Silver, ныне в рейтинге Boxrec он №1 среди украинских супертяжей и №59 – в мире.

Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута

"Конечно, Энди Руис больше похож на нетренированного человека с явно лишним весом и нечемпионской функциональной подготовкой. Разница между Джошуа и его оппонентом была очень большой и в плане антропометрии, и в плане технической оснастки. Даже после третьего раунда, когда Энтони несколько раз побывал в нокдауне, было видно, что он улыбается. Джошуа до конца не верил в возможность собственного проигрыша. По-моему, проблема была в чрезмерной расслабленности английского боксера. Но мы увидели, что шансы на победу есть всегда, даже если ты явный андердог. Новоиспеченный чемпион стилистически очень удобный для многих бойцов. Например, под Джошуа лично мне пришлось бы подстраиваться, а с Руисом боксировать было бы намного проще. Странно, что Джошуа проиграл. Он и его команда должны были видеть по предыдущим поединкам, что Руис очень крепкий боксер, который требует уважительного отношения к себе. Энтони мог бы даже просто провисеть сверху на нем весь бой, а потом добить измотанного противника. Думаю, Владимир Кличко этого оппонента прошел бы без проблем, Руис вообще не смог бы подойти к нему на удобное расстояние", – сказал Руденко.

Как мы сообщали, толстяк Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Кстати, мы уже писали, что промоутер надеется, что после реванша Джошуа – Руис победитель будет боксировать с Усиком. Также Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества.

Тренировка Усика перед дебютом в супертяжах



Тренировка Усика

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский боксер – о поражении Джоуша: "Владимир Кличко Руиса прошел бы без проблем"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"