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Украинский боксер одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге

Сегодня, 17:07

Выступающий в Канаде Тесленко не знает горечи поражения

Александр Тесленко
Александр Тесленко. Фото: Instagram
Украинский боксер одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f86/112/5c9f861121166.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f86/112/5c9f861121166.jpg Бокс Выступающий в Канаде Тесленко не знает горечи поражения

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Тесленко (16-0, 12 КО) одержал победу единогласным решением судей в поединке с бразильцем Фабио Мальдонадо (26-2, 25 КО). По завершению 10-ти раундов боя все судьи отдали победу Александру Тесленко со счетом 98:92.

26-летний Александр Тесленко занимает 51-е место в рейтинге действующих супертяжеловесов. Он провел 16 боев и одержал 16 побед, причем 12 были досрочными. Родился в Черновцах, живет и тренируется в Торонто, Канада. На портале Boxrec Тесленко значится как канадский боксер, хотя сам Александр выступает в шортах с украинским гербом и часто демонстрирует фото с украинским флагом. У Тесленко впечатляющие габариты: рост составляет 193 см! Отметим, что промоутеры очень аккуратно ведут украинского боксера, он еще не встречался с серьезными оппонентами.

Напомним, что сегодня украинский боксер Александр Гвоздик проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе против француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Накануне боя Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.

Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Вероятнее всего, согласно прогнозам, бой завершится в шестом или седьмом раундах.

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Тег бокс, Александр Тесленко

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Источник:

boxingnews.com.ua

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