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Украинский боксер Сиренко помог Поветкину готовиться к бою против Хантера

19 ноября, 12:04

Украинский боксер побывал в лагере россиянина

Владислав Сиренко

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

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Чемпион Евразийской федерации профессионального бокса в супертяжелом весе Владислав Сиренко находится в лагере россиянина Александра Поветкина.

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Украинец помогает Поветкину в подготовке к бою против американца Майкла Хантера.

"Рад помочь Александру Поветкину в подготовке к бою против Майкла Хантера", – написал боксер у себя в Facebook

Бой Поветкина пройдет в андеркарде реванша Джошуа – Руис седьмого декабря в Саудовской Аравии.

Ранее мы рассказывали, что Усику предлагали вечер с Поветкиным, Похитителем трупов и британцем, плюнувшим в Кличко. Сопромоутер украинца раскрыл детали вечера, в рамках которого ожидается второй бой Усика в супертяжах.

Отметим, что британский боксер Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов недавно был лишен временного пояса чемпиона мира по версии WBC, поскольку провалил допинг-контроль. В организме Уайта обнаружили анаболические стероиды – эпиметандиенон и гидроксиметандиенон.

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бокс боксер Александр Поветкин Владислав Сиренко

Источник: Сегодня|Спорт

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