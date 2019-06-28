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Украинский боксер Выхрист нокаутировал соперника в полуфинале Европейских игр-2019

28 июня, 22:45

Украинец поборется за золотые медали Евроигр с французом Мурадом Алиевым

Украинский боксер Виктор Выхрист поборется за "золото" Европейских игр-2019 в Минске в боксе в супертяжелом весе. В полуфинале украинец одержал досрочную победу в третьем раунде над хорватом Марко Милуном. В конце первого раунда украинец отправил соперника в нокдаун, а в третьем рефери решил остановить бой после нескольких пропущенных ударов хорватом.

За золотую медаль Выхрист поборется с французом Мурадом Алиевым, победившим немца Нелви Тиафака.

Ранее сегодня мы сообщали, что украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске. Путь в финал украинцу преградил соперник из России Харитон Агрба.

Ранее мы писали скандале в Минске: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко едва не погиб на яхте


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Тег видео, бокс, Европейские игры, Виктор Выхрист

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Источники:

Sport.ua , Сегодня|Спорт

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