Украинский чемпион мира лишился опасного соперника: британский боксер "сдался" в 31 год

Боксер устал от спорта, хотя мог был близок к чемпионскому титулу

Британский боксер наилегчайшего веса Эндрю Селби неожиданно для всех объявил о завершении спортивной карьеры в 31 год. Напомним, что совсем недавно Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера.

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Селби одержал 13 побед на профессиональном ринге и потерпел только одно поражение от мексиканца Хулио Сесара Мартинеса. Кстати, мы ранее писали, что Мартинес станет соперником украинца Артема Далакяна в объединительном поединке. Правда, позже промоутеры опровергли эту информацию.

Селби является бывшим обладателем интернационального титула WBC, а на данный момент занимает третью строчку в рейтинге Всемирного боксерского совета в наилегчайшем весе. Однако продолжать боксировать у Эндрю больше нет желания.

"Просто хочу, чтобы все знали. Я сдаюсь, выхожу из боксерской игры. Спасибо за поддержку болельщикам и спонсорам", – сообщил Селби.

Ранее мы писали, что боксер и депутат из России возмущен флагом ЛГБТ на монументе в Киеве. Некогда успешный супертяж "прошелся" по Европе, "которая породила фашизм".

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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