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Украинский "Дэвид Туа" одержал четвертую победу на профессиональном ринге

15 декабря, 10:30

Украинец выступал на разогреве брата Кубрата Пулева

Игорь Шевадзуцкий

Игорь Шевадзуцкий / Фото: Instagram

Бывший "Украинский атаман" 29-летний украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 KO), выступающий в супертяжелом весе, победил испанского бойца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО) в своем четвертом поединке на профессиональном ринге. Шевадзуцкий доминировал с первых секунд, и после третьего раунда его соперник отказался от продолжения поединка.

Бой состоялся в болгарском Пловдиве в андеркарте поединка между болгарином Тервелом Пулевым (15-0, 12 КО) и американцем Дешоном Вебстером (12-3-2, 6 КО). Судьи единогласно присудили победу Пулеву, который стал обладателем титула Интернационального чемпиона WBA.

Напомним, что старший Пулев является обязательным претендентом на бой против Энтони Джоуша. Он будет конкурировать с украинцем Александром Усиком. "Для Джошуа интереснее Пулев – он менее сложный соперник, чем Усик": эксклюзивное мнение топ-промоутера.

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Напомним, что сегодня Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгидиюса Каваляускаса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок продлился девять раундов. Запись боя и видео нокаута Кроуфорд – Каваляускас есть на нашем сайте.

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А в андеркарте этого поединка состоялась еще одна встреча. Теофимо Лопес нокаутировал Ричарда Комми уже во втором раунде и завоевал титул IBF в легком весе. В будущем он может стать соперником нашего Василия Ломаченко.

Смотрите также, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксер 2019 года от WBO

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бокс Тервел Пулев Игорь Шевадзуцкий

Источник: sport.ua

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