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Украинский гигант добыл третью победу в профи ринге

Сегодня, 12:57

Игорь Шевадзуцкий нокаутировал своего соперника

Игорь Шевадзуцкий

Игорь Шевадзуцкий / Фото: Instagram

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) выиграл свой третий бой на профессиональном ринге. Наш спортсмен дрался против малавийца Алика Гогода (4-3, 2 КО).

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО) досрочно победил поляка Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО)

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Бой проходил в Намибии 10 августа. Криворожанин выиграл со счетом – 3:0. И таким образом, украинский боксер все еще остается непобедимым на профессиональном ринге.

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Напомним, что ранее Александр Усик написал стихотворение об Украине. Украинский боксер написал его во время подготовки к бою со своим соперником Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS и ранее никому не показывал.

Мы сообщали, что появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает ESPN. Вероятно, первым соперником украинца в новой весовой категории станет камерунский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

Усик танцует за рулем машины

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бокс боксер Игорь Шевадзуцкий

Источник: Сегодня|Спорт

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