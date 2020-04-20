Усик расплакался: украинский супертяж рассказал, кто довел его до такого состояния

Боксер, ни разу не знавший горечи поражения на профессиональном ринге, назвал причину своих слез вне его

Украинский супертяжеловес Александр Усик, мечтающий покорить Голливуд,рассказал, когда он в последний раз плакал. И кто "довел" его до такого эмоционального состояния.

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"Конечно, я тоже даю волю эмоциям. В последний раз плакал на церковной службе. Я увидел, как причастился один из священнослужителей, и заплакал. Почему? Потому что видел, как он это делал и насколько ждал того, чтобы причаститься. Я зарыдал от радости, потому что мог сделать то же самое", – признался Александр Усик, ни разу не знавший горечи поражения на профессиональном ринге.

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РанееУсик призвал прихожан сидеть дома, но сам продолжает ходить в церковь. Знаменитый боксер навязался помогать священникам, чтобы получить возможность посещать храм на карантине.

Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

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Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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