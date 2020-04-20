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Усик расплакался: украинский супертяж рассказал, кто довел его до такого состояния

20 апреля, 15:38

Олег Люлька

Боксер, ни разу не знавший горечи поражения на профессиональном ринге, назвал причину своих слез вне его

Украинский супертяжеловес Александр Усик, мечтающий покорить Голливуд,рассказал, когда он в последний раз плакал. И кто "довел" его до такого эмоционального состояния.

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"Конечно, я тоже даю волю эмоциям. В последний раз плакал на церковной службе. Я увидел, как причастился один из священнослужителей, и заплакал. Почему? Потому что видел, как он это делал и насколько ждал того, чтобы причаститься. Я зарыдал от радости, потому что мог сделать то же самое", – признался Александр Усик, ни разу не знавший горечи поражения на профессиональном ринге.

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/ Фото: Instagram

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РанееУсик призвал прихожан сидеть дома, но сам продолжает ходить в церковь. Знаменитый боксер навязался помогать священникам, чтобы получить возможность посещать храм на карантине.

Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

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Смотрите, как Усик тренируется с монетами

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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храм боксер слезы Александр Усик

Источник: Гордон

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