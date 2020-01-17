"Усик бьет тяжелее, чем вы думаете": тренер предупредил Чисору о последствиях боя с украинцем

Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Twitter

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Британский тренер Дэйв Колдуэлл, отвечавший ранее за подготовку Дерека Чисоры, поделился своим видением, как британцу победить украинского супертяжеловеса Александра Усика, если их бой все же состоится. Напомним, что украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, но его обладатель Энтони Джошуа, вероятнее всего проведет бой с Кубратом Пулевым.

"Дерек не может пытаться перебоксировать Усика. Этого не случится. Ему нужно использовать свои физические возможности. Свою жесткость, свое несовершенство. И у него тяжелые руки. Ему просто нужно выйти воевать, наносить удары в голову. Нужно замедлить ноги Усика. Ему нужно сделать это очень-очень жестко", – считает тренер.

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Тем не менее, Колдуэлл назвал главное преимущество Усика – это его ноги: "Но проблема в том, что ты не можешь просто выйти, размахивать руками и думать, что ты сможешь выбросить миллион ударов. Вы думаете, Усик будет просто стоять там? У него отличные ноги, у него отличное чувство дистанции, чувство дистанции для нанесения удара. Вы думаете, он просто позволит вам выбросить миллион ударов? Нет. Нужно быть более умным, проводя свои действия".

"Сильная сторона Дерека – идти вперед и оказывать прессинг. Превратить бой в войну, в тяжелый поединок. Ему нужно сделать это, но сделать это умно. Ты не можешь просто выбрасывать удары, когда он двигается. У него самые быстрые ноги в мире. Так что нужно действовать умно, не тратить энергию, не выбрасывать зря удары, потому что Усик бьет тяжелее, чем вы думаете. Он не одноударный нокаутер, но он бьет тяжелее, чем вы думаете. У него есть сила, чтобы заставить уважать его", – добавил коуч.

Напомним, накануне Усик провел искрометную тренировку со своим сыном. Наследника украинского супертяжа уже называют будущим царем мирового бокса.

Усик угрожает фанатам за критику его внешнего вида:

Усик угрожает фанатам Видео: Instagram

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