"Не переоценивайте Джошуа. Руис снова его завалит": прогноз на мега-бой от промоутера Ломаченко

Руис летом нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

Реклама

Бывший промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса Боб Арум дал прогноз на бой-реванш своего экс-подопечного против Энтони Джошуа, который состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Как мы писали ранее, для Джошуа имеется шпаргалка – будущий соперник Усика показал, как победить толстяка Руиса.

"Я думаю, что Руис снова побьет Джошуа. Как по мне, Энтони переоценивают, в то время как Энди недооценивают. Руис провел с нашей компанией большинство своих боев. И я знаю, насколько он хорош. У Энди – низкий центр тяжести, что очень хорошо в поединках против таких больших супертяжей, как Джошуа. А еще люди даже не представляют, насколько быстрые у Энди руки", – подытожил Арум, возглавляющий промоутерскую компанию TOP-Rank, которая представляет интересы звезды украинского бокса Василия Ломаченко

Смотрите, как Руис избивал Джошуа в июне

Читайте также: 139 ударов от Кличко Поветкину было мало: Русский Витязь снова бросает вызов Владимиру

Напомним, ранее стал известен сумасшедший гонорар Джошуа за реванш с Руисом. Претендент заработает за этот бой 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за секунду, проведенную в ринге, Джошуа получит более 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро). А за минуту Энтони станет богаче на 1,8 млн фунтов (2,15 млн евро), если бой продлится все 12 раундов.

А накануне боя толстяк Энди Руис объяснил, почему он еще больше "раскабанел" перед реваншем с Джошуа. Мексиканец рассчитывает, что удар, которым он нокаутировал британца в июне, теперь будет нести еще большую силу.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама