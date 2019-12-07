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"Не переоценивайте Джошуа. Руис снова его завалит": прогноз на мега-бой от промоутера Ломаченко

7 декабря, 11:34

Боб Арум назвал два супер козыря мексиканского толстяка - низкий центр тяжести и невероятно быстрые руки

Руис летом нокаутировал Джошуа

Руис летом нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

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Бывший промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса Боб Арум дал прогноз на бой-реванш своего экс-подопечного против Энтони Джошуа, который состоится в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Как мы писали ранее, для Джошуа имеется шпаргалка – будущий соперник Усика показал, как победить толстяка Руиса.

"Я думаю, что Руис снова побьет Джошуа. Как по мне, Энтони переоценивают, в то время как Энди недооценивают. Руис провел с нашей компанией большинство своих боев. И я знаю, насколько он хорош. У Энди – низкий центр тяжести, что очень хорошо в поединках против таких больших супертяжей, как Джошуа. А еще люди даже не представляют, насколько быстрые у Энди руки", – подытожил Арум, возглавляющий промоутерскую компанию TOP-Rank, которая представляет интересы звезды украинского бокса Василия Ломаченко

Смотрите, как Руис избивал Джошуа в июне

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Напомним, ранее стал известен сумасшедший гонорар Джошуа за реванш с Руисом. Претендент заработает за этот бой 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за секунду, проведенную в ринге, Джошуа получит более 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро). А за минуту Энтони станет богаче на 1,8 млн фунтов (2,15 млн евро), если бой продлится все 12 раундов.

А накануне боя толстяк Энди Руис объяснил, почему он еще больше "раскабанел" перед реваншем с Джошуа. Мексиканец рассчитывает, что удар, которым он нокаутировал британца в июне, теперь будет нести еще большую силу.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс Энтони Джошуа Боб Арум Энди Руис

Источник: Сегодня|Спорт

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