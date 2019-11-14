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Усик и Ломаченко на рыбалке предложили измерить мужской размер

14 ноября, 17:16

Украинские боксеры-профессионалы развлекаются в свободное от спорта время

Усик и Ломаченко предлагают помериться

Усик и Ломаченко предлагают помериться / Фото: Instagram

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Звездные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик ныне отдыхают от спорта. В эти дни заядлый рыболов-любитель Ломаченко приобщает к своему хобби и кума. Ранее мы писали, как Ломаченко с друзьями запустил в Днепр 200 тысяч молодых рыб.

Похоже, что рыбалка тяжеловесу нравится, и он с удовольствием делится эмоциями и фотографиями в соцсетях. "Поймал, обнял", – подписал Усик фото.

У более искушенного Ломаченко улов значительно крупнее.

А сегодня ребята решили пошутить и опубликовали свое фото с "мужской меркой" с вопросом для своих подписчиков: "Кто ты? Только без подробностей".

Читайте также о том, что стал известен гонорар Ломаченко за последний бой.

Кроме того, крымчанин решил покататься в электроколяске. "Александр Усик показал мастер-класс по экстремальному вождению", – пошутили боксеры.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что болгарин Кубрат Пулев, которого в свое время нокаутировал Владимир Кличко, хочет опередить Усика в очереди за чемпионским боем.

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рыбалка бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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