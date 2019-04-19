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Усик: "Мне не нужно 100 кг весить, мы не сможем отбоксировать 12 раундов"

Сегодня, 14:15

Украинский боксер рассказал, с каким весом будет боксировать в новой весовой категории

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Сергей Ревера

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, как он готовится к дебюту в супертяжелом весе. Напомним, 25 мая в Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом Карлосом Такамом. Украинец уверяет, что его вес в бою не будет превышать 97 кг.

"Я не начал набирать вес. Вес такой же, какой был в межсезонье. Просто его сейчас нужно обработать, "перевести" в другое качество. Мы считали, что мне не нужно 100 кг весить, даже 99 не нужно – рабочий вес в бою будет 97 кг. Если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать 12 раундов.

Мы всегда настраиваемся на 12 раундов. С лишним весом будет очень сложно вытянуть с тем темпом, с которым мы работаем", – рассказал Усик в беседе с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Алексеем Торохтием.

Как сообщалось ранее, разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинецВ андеркарте главного боя вечера выступит Олег Малиновский.

Также сообщалось, что после "дуэли" с Вирастюком Усик взялся за Шевченко. Чемпион мира по боксу встал рядом с Кобзарем и призвал украинцев бороться.

Анонс боя Усик – Такам:


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Александр Усик

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