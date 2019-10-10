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Усик на открытой тренировке боксировал с мячиком и кланялся публике

10 октября, 12:39

Украинский боксер готовится к дебютному бою в хэвивейте с американцем Уизерспуном

Усик тренируется в Чикаго

Усик тренируется в Чикаго / Фото: Facebook

Сегодня утром по киевскому времени украинский боксер Александр Усик провел открытую тренировку в Чикаго. Напомним, в ближайшую субботу Усик дебютирует в супертяжелом весе боем против американца Чазза Уизерспуна.

Первым на ринг, установленный на открытом воздухе среди небоскребов, вышел 38-летний местный боксер. Несмотря на прохладную погоду, Чазз вышел в футболке и под улыбки своих тренеров довольно лениво побоксировал с тенью, а затем попрыгал на скакалке.

Украинец утеплился: вышел в синем костюме и желтой шапочке. Вышел он в сопровождении менеджера Эгиса Климаса, а упражнения на ринге также начал с боя с тенью. В отличие от соперника, двигался Усик довольно активно. А затем побоксировал с теннисным мячиком, привязанным к кепке. В свое время это упражнение в сборной Украины ввел Анатолий Ломаченко – отец и тренер Василия. Затем под аплодисменты несколько раз поклонился и покинул ринг.

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Еще одно видео появилось и на официальных страницах в соцсетях Василия Ломаченко – друга и кума Усика.

Добавим, что букмекеры однозначным фаворитом боя Усика против Визерспуна считают украинца.

Напомним, накануне стало известно, что Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс чикаго Василий Ломаченко Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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