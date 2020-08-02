Усик на своем боксерском шоу забрал у Беринчика телефон и начал делать селфи

Вчера вечером в клубе под Киевом состоялся вечер бокса – первый для промоутерской компании Александра Усика. Там же Виктор Выхрист вырубил соперника во втором раунде в своем втором бою в профи.

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Усик известен, особенно среди коллег, своим прекрасным чувством юмора. Вчера 33-летний уроженец Крыма, к слову, представший перед публикой в оригинальном клетчатом костюме, еще раз подтвердил умение шутить. Когда коллега и друг Александра по сборной Денис Беринчик попросил его сделать фото, Усик рассмотрел телефон, а потом сделал вид, что прячет его в карман. После этого супертяж начал делать селфи и, думается, вернул-таки гаджет Денису.

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Кстати, вчера Усик на вертолете прилетел на боксерское шоу под Киевом. Сам же он тренируется и находится в ожидании подписания контракта на второй бой в супертяжелом дивизионе – с Дереком Чисорой. Ожидается, что пройдет он в начале октября.

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Смотрите, как Александр приглашал на свой вечер бокса на украинском языке:

Александр Усик пригласил на вечер бокса от своей промоутерской компании Видео: Instagram

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