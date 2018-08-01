Усик официально может претендовать на бой с обидчиком Кличко

Сегодня, 20:53

Украинский боксер получил статус суперчемпиона после пяти подряд защит титула WBO

Александр Усик. Фото Getty
Александр Усик. Фото Getty

Всемирная боксерская организация приняла решение наградить украинского боксера Александра Усика званием суперчемпиона WBO. Помимо пояса WBO у спортсмена имелись титулы WBC, WBA и IBF. В предыдущем поединке Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксерской Суперсерии.

"Голосование уже состоялось, и было решено дать Усику звание суперчемпиона. Он получит специальный пояс. Также, по правилам WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", – приводит заявление организации talkSPORT.

В статусе суперчемпиона Усик в любое время может стать обязательным претендентом на пояс дивизионом ниже или выше. Таким образом, в будущем украинец может встретиться с обладателем пояса WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Кстати, ранее промоутер Джошуа озвучил условия проведения боя Александр Усик – Энтони Джошуа, если украинец все же решится перейти в супертяжелый вес.

Ранее Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине". Боксер ответил на вопросы журналистов и рискует нарваться на новую волну критики.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, WBO, Александр Усик, Энтони Джошуа

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Источник:

Sportbox

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