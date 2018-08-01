Усик официально может претендовать на бой с обидчиком Кличко

Всемирная боксерская организация приняла решение наградить украинского боксера Александра Усика званием суперчемпиона WBO. Помимо пояса WBO у спортсмена имелись титулы WBC, WBA и IBF. В предыдущем поединке Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксерской Суперсерии.

"Голосование уже состоялось, и было решено дать Усику звание суперчемпиона. Он получит специальный пояс. Также, по правилам WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", – приводит заявление организации talkSPORT.

В статусе суперчемпиона Усик в любое время может стать обязательным претендентом на пояс дивизионом ниже или выше. Таким образом, в будущем украинец может встретиться с обладателем пояса WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Кстати, ранее промоутер Джошуа озвучил условия проведения боя Александр Усик – Энтони Джошуа, если украинец все же решится перейти в супертяжелый вес.

Ранее Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине". Боксер ответил на вопросы журналистов и рискует нарваться на новую волну критики.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.