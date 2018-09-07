Усик подписал контракт с промоутерской компанией Джошуа

Сегодня, 17:11

Украинский боксер проведет несколько боев под эгидой компании Matchroom Boxing

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и его промоутерская компания K2 Promotions подписали контракт на несколько боев с британской компанией Matchroom Boxing. Компания, главой которой является Эдди Хирн, имеет контракты с тяжеловесом Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) и супертяжами Дереком Чисорой (29-8, 21 КО), Диллианом Уайтом (24-1, 17 КО) и Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

СМИ предполагают, что следующий поединок Усик проведет против Белью, а затем может встретиться сразу же с Энтони Джошуа.

Отметим, что WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым, не боксировавшим более года. Следующий поединок он проведет 7 сентября против турка Хизни Алтункая. "До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Большой шанс, что бой состоится в течение полугода", – сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
бокс, Александр Усик

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XSport

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