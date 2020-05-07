Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта

Во время карантинных будней Усик учит подрастающее поколение быть "волками", Верняев осваивает профессию парикмахера, а Шелестюк поражает своим алкогольным "арсеналом". Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Супертяж Александр Усик на карантине занят не только поддержанием собственной формы. Ранее мы писали, что Усик научил драться свою дочку. А теперь олимпийский чемпион-2012 преподал несколько уроков мальчишкам. Фрагмент одного из них – на тему работы ног – боксер выложил у себя в сторис. "Ручки уже – и двигаемся! Ножки – наше все. Ноги волка кормят, понятно?" – поучает молодое поколение Усик.

Усик тренирует мальчиков Видео: Instagram

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Призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук не изменяет себе на карантине – она в очередной раз показала поклонникам свою шикарную фигуру, но в этот раз с бонусом – в виде не менее эффектного маникюра.

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Украинский боксер Тарас Шелестюк, проживающий в Калифорнии, поучаствовал в "комнатном челлендже" от Криштиану Роналду. До результата нападающего "Ювентуса" непобедимый боец недотянул 32 "скручивания". Впрочем, внимание подписчиков Шелестюка на этом видео привлекли не столько упражнения Тараса, сколько столик, на фоне которого боксер занимался: он заставлен вином и другими спиртными напитками.

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А еще Тарас Шелестюк, выигравший все свои 17 боев в профи, показал, что готов хоть сейчас выйти в ринг. Против таких ударов и правда любому сопернику трудно будет устоять.

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев похвастался, что на карантине обыграл в настольный теннис своего друга, после чего побрил того налысо. "Играя на желания, будьте бдительны. Игра в настольный теннис стоила всех волос", – указал на своего приятеля Верняев. Правда, подписчики Олега заподозрили подвох. "Ну, на ногах вроде волосы еще остались... Так что не всех", – пишут одни. "Та он специально проиграл, чтобы ты бесплатно его постриг", – добавляют другие.

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Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, проживающий в Дюссельдорфе, на карантине вспомнил свои лучшие голы за "Ливерпуль". "Как будто вчера все это было", – признается 40-летний Воронин.

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Один из лучших каратистов мира Станислав Горуна похвастался, что на карантине освоил новое полезное занятие – сортировку мусора.

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Скандальный украинский боксер Иван Редкач, требующий изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика, показал, как он на тренировке избивает грушу. При этом Редкач призывает: "Научись любить ненависть. Хейтеры – хорошая проблема, потому что никто не ненавидит хороших – ненавидят великих".

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Между тем чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина продемонстрировала всему миру, что она умеет не только бесстрашно управлять велосипедом на опасных склонах, но и отлично готовить. У вас точно проснется аппетит после того, как вы увидите это произведение кулинарного искусства от Беломоиной.

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Смотрите, как с попугаем на плече на карантине тренируется чемпионка мира по синхронному плаванию Елизавета Яхно

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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