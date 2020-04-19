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Усик, польский лузер и "Кинг-Конг": Джошуа назвал боксеров, с которыми сразится до завершения карьеры

19 апреля, 18:43

Олег Люлька

Также в список своих самых желанных оппонентов Эй-Джей включил Фьюри, Уайлдера и Миллера

Один из двух лучших супертяжей мира британец Энтони Джошуа назвал имена шести соперников, с которыми он хотел бы встретиться перед завершением своей карьеры. 30-летний чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF не забыл и о представителе Украины.

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Итак, в число самых желанных жертв Эй-Джея вошли "Цыганский король" Тайсон Фьюри и уничтоженный им недавно Деонтей Уайлдер, украинец Александр Усик, бывший претендент на бой с Джошуа – Джаррелл Миллер, а также два довольно неожиданных боксера. Речь о 41-летнем кубинце Луисе Ортисе по прозвищу "Кинг-Конг" и поляке Адаме Ковнацком, который проиграл свой последний бой Роберту Хелениусу.

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Напомним, в своем ближайшем поединке Джошуа обязан подраться с Пулевым. Их противостояние должно было состояться 20 июня, но из-за пандемии коронавируса бой пришлось перенести на неопределенный срок.

Смотрите, как Джошуа в последнем бою победил Руиса

Видео: Reuters

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боксеры Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Источник: Sky Sports

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