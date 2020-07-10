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Усик пригласил на свой вечер бокса, но цены на билеты не всем по карману

10 июля, 12:27

Елена Павлова Елена Павлова

Big Boxing Night пройдет 1 августа в поселке Лесники под Киевом

В продажу поступили билеты на первый вечер бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра УсикаUSYK 17 PROMOTION. Боксерский вечер Big Boxing Night пройдет 1 августа в поселке Лесники под Киевом.

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Цены на билеты на бойцовское шоу от Александра Усика не слишком демократичные по украинским меркам – они колеблются в диапазоне от 1500 до 2500 гривен. У нового проекта появилась страничка в Instagram, на которой и сообщили подробности турнира, который состоится в загородном клубе под Киевом. В клубе обещают "сочетание спортивного драйва и изящной светской вечеринки". Развлекать публику будет певица Злата Огневич.

Вечер бокса от Александра Усика

Вечер бокса от Александра Усика / Фото: Instagram

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1 августа пройдут бои перспективных тяжеловесов Владислава Сиренко и Александра Захожего, чемпиона WBC Francophone в среднем весе Андрея Великовского, чемпиона мира среди молодежи по версии WBC Петра Иванова. Также на ринг выйдет чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017 Виктор Выхрист.

Александр Усик также пригласил всех на бокс 1 августа

Александр Усик пригласил на вечер бокса от своей промоутерской компании Видео: Instagram

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