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"Усик смог сделать то, что не сделал я": легенда бокса нахваливает украинского чемпиона

4 декабря, 17:56

Американский боксер назвал трудности, с которыми встретится Усик в супертяжелом весе

Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд / Фото: Getty Images

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Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд сделал комплимент украинцу Александру Усику, который уже успел побить несколько рекордов легендарного супертяжа. Сначала Усик побил рекорд Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула, затем обошел американца по скорости объединения поясов и, наконец, в самый короткий срок завоевал абсолютку крузервейта.

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"Усик – хороший боец. Он смог сделать то, что не сделал я. Он стал абсолютным чемпионом мира. Сейчас он переходит в супертяжелый вес, а это немного другое. Здесь ты дерешься с соперниками, у которых руки длиннее твоих. С соперниками, которые выбрасывают тяжелые удары.

Когда я переходил в супертяжелый вес, то знал, что могу перебоксировать этих парней. Они могли ударить сильнее меня, но не могли перебоксировать", – сказал Холифилд в интервью порталу Fino Boxing.

Отметим, что Холифилд считается абсолютным чемпионом мира в крузервейте, но он одновременно владел тремя поясами, а у Усика их было четыре. Все дело в том, что во временя доминирования Эвандера в первом тяжелом весе пояс WBO, которого и не хватило американцу, считался на его родине второстепенным. Ранее стало известно, что Холифилд хочет вернуться на ринг, его потенциальный соперник не боксировал с 2008 года.

Смотрите, как Усик экстремально ходит по тонкому льду

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боксер Эвандер Холифилд Александр Усик

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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