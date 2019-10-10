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Первый нокаут в супертяжах: Усик вырубил зарвавшегося "быка"

10 октября, 13:38

Украинский боксер посетил тренировочную базу знаменитого клуба НБА

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик накануне дебютного боя в супертяжелом весе посетил тренировочный центр знаменитого клуба НБА "Чикаго Буллз". Напомним, 12 октября проведет бой против американца Чазза Уизерспуна на Wintrust Arena в Чикаго. В случае победы он станет обязательным претендентом на три чемпионских пояса.

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Усик понаблюдал за тренировкой баскетболистов и получил в подарок футболку "Буллз" с 17-м номером – датой рождения украинского боксера. Затем боксер прогулялся по базе клуба, заценил музей с трофеями и сфотографировался с маскотом баскетбольного клуба Быком Бэнни.

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Усик провел с талисманом дуэль взглядов, а тот решил спровоцировать украинца и боднул головой. В ответ Усик одним ударом нокаутировал зарвавшегося "быка".

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Напомним, Усик должен был провести бой против Тайрона Спонга, но за неделю до боя голландский боксер попался на употреблении допинга. Команда Усика нашла ему замену в лице Чазза Уизерспуна. Американский боксер по прозвищу "Джентльмен" имеет за спиной диплом фармацевта-маркетолога. Его самыми серьезными соперниками были Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Также сообщалось, что 42-летний россиянин Александр Устинов согласился стать соперником Александра Усика, но промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс нокаут Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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