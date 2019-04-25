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Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конче-Заспе

Сегодня, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Фото: Instagram

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах. Напомним, 25 мая в американском Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом камерунского происхождения Карлосом Такамом.

Ранее Александр Усик показал, как именно он набирает вес для выступлений в новой категории. В сеть попало видео трапезы Усика - большая тарелка плова, свежесрезанная зелень разных сортов, блюдо с брюссельской капустой, булочки и тропические фрукты. "Обед великолепный, обедюшка! Ум-м-м-м!" – предвкушал удовольствие от обеда Александр.

И вот Усик выложил новое фото из своего лагеря на базе в Конче-Заспе. Александр в перерыве между тренировками повидался со своими партнерами по любительской сборной Украины, в компании которых он боксировал до перехода в профи. Среди них – и Василий Ломаченко. Такая себе встреча одноклассников. Также среди бойцов, сделавших снимок на память, нашлось место и первому тренеру Усика – Сергею Лапину. "The brothers team", – подписал фото с "братвой" Усик, удививший своим внешним видом. Александр был одет в огненные лосины. Что не ускользнуло от внимания подписчиков Усика в Instagram.

  • Крутые лосины! – написали Усику в комментариях.
  • Ну у тебя и термо, Саня!
  • Бригада в сборе

Как сообщалось ранее, перспективы Александра Усика в супертяжелом весе оценил Виталий Кличко. "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг", – заявил Виталий.

Также сообщалось, что первый соперник Усика в супертяжелом весе заработает меньше миллиона. Ожидается, что Карлос Такам получит порядка 800 тысяч долларов.


Бокс. Усик – Такам

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Тег Василий Ломаченко, Александр Усик, Карлос Такам

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Сегодня|Спорт

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