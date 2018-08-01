Усик: "Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды"

Сегодня, 17:22

Украинский боксер считает, что и так заслужил признание у своих соотечествеников

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и первый обладатель Кубка Мохаммеда Али украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) во время пресс-конференции в Киеве заявил, что не нуждается в наградах от государства. Напомним, что глава кабинета министров Владимир Гройсман готов предложить президенту страны Порошенко присвоить боксеру звание Героя Украины.

Тем не менее, нашлись и те, кто критикует украинского чемпиона, в первую очередь за поездку на бой в Россию. Так, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко после боя Усика заявил, что "еще чуть-чуть, и в агрессию России никто не поверит".

"Спасибо большое всем, кто поддерживал меня во время боя с Муратом Гассиевым. Это все ощущается. Стало сложно ходить по улицам. Это и ваша победа. Вам нужны улыбки, мы вам поможем – поливайте нас гадостями. Если бы не WBSS, то мне не удалось бы собрать все 4 пояса.  

По приезду домой, в Украину, многие начали высказывать мнение, что нужно у меня отобрать, а что дать. Не надо мне ничего давать, а отобрать практически нереально. Просто не мешайте мне идти путем, который дал всевышний. Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды. Когда люди говорят, что за меня молятся и смотрят бокс до двух часов ночи – вот это признание. Не нужны мне никакие звезды от государства", – сказал Усик.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а тот его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

А позже стали известные условия проведения боя Александр Усик – Энтони Джошуа, если украинец все же решится перейти в супертяжелый вес.
бокс, Александр Усик

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Источник:

sport.ua

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