Еще чуть-чуть, и в агрессию РФ никто не поверит: вице-премьер указал на опасный для Украины момент

Кириленко прокомментировал бой украинца Усика в Москве, поздравил с победой, но узрел в этом событии одну важную проблему

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что после организованных в России крупнейших спортивных соревнований с участием украинцев, мир может изменить свое отношение к российской агрессии против Украины. Об этом он написал в Twitter.

К такому выводу он пришел после яркой победы украинского боксера Александра Усика в Москве.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", – написал Кириленко.

Напомним, что бой Усик – Гассиев продлился все отведенные для него 12 раундов. Усик выбрасывал огромное количество ударов, был очень быстр на ногах и сбивал редкие атаки Гассиева своими сериями. Российский боксер несколько раз попал ниже пояса, а во второй половине боя выглядел подавленным: у него ничего не получалось противопоставить скорости Усика. Итог – победа Александра Усика единогласным решением судей с большим перевесом: один арбитр отдал украинскому боксеру все раунды, два других отдали по раунду Гассиеву (120:108, 119:109, 119:109).

После поединка президент Петр Порошенко поздравил нашего боксера и написал: "Украинский гимн в Москве – это символ нашей борьбы". Также он отметил, что ни секунды не сомневался в победе Усика.

Стоит отметить, что боксеры, несмотря на вражду между двумя странами, всячески избегали политических моментов, и высказывали уважение друг другу. Гасиев даже говорил, что по его ощущению, половина зрителей в Москве болела за Усика.

Однако не стоит забывать, что война на востоке Украины все еще продолжается, которую начала Россия после введение своих войск в апреле 2014 года на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.