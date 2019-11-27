Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание Александра

Знаменитый украинский боксер рассказал о моменте, когда его будущее висело на волоске

Александр Усик / Фото: Getty Images

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Известный украинский боксер чемпион Олимпийских игр и бывший король тяжелого веса Александр Усик рассказал о том, почему его боксерская карьера могла не состояться. Напомним, на мази уже второй бой Усика в супертяжах – против Чисоры: их встречу планируют провести в первом квартале 2020 года.

"Меня, кстати, не брали на бокс, – признался Александр Усик. – Мне отказывали, говорили, что я уже старый, и как же я добивался этого! Меня не брали, я ушел – и через год после того, как мне сказали "До свидания!", меня взял Сергей Юрьевич Лапин. Мне тогда было 15 лет"

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Александр Усик / Фото: Instagram

"Лапин меня взял. Ему потом задавали вопрос: почему он меня взял? Он говорит: "Не знаю... Увидел в его глазах искру". Я был худощавым парнем, очень крученным каким-то, но драться я умел. Папа занимался борьбой, и я также ходил на борьбу, а еще на дзюдо, кикбоксинг... В общем, на улице я драться умел"

Как мы писали ранее, нокаутированный Уайлдером Ортис готов встретиться с Усиком, но за большие деньги. Хотя в команде кубинца считают, что украинцу еще нужно "доказать готовность драться со здоровяками".

Напомним, именно Уайлдера называют самым опасным соперником для Усика в супертяжах. Такое мнение выразил известный британский тренер Дэйв Колдуэлл в эфире телеканала Sky Sports.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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