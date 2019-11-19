Усика обвинили в поклонении Сатане: причиной стало страшное лицо боксера на вечеринке у Ломаченко

Таким Александра мы еще не видели...

Александр Усик / Фото: Instagram

Знаменитый украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали день рождения сынишки Василия Ломаченко в довольно страшных образах, появившись на празднике с разрисованными "под мертвецов" лицами. Это вызвало бурную дискуссию среди подписчиков Усика, ранее раскрывшего подробности своего дебюта в супертяжах.

Все началось с весьма безобидных комментариев: "Усикштейн", "Если удар Уайлдера с левой пропустить, каждый таким ходить будет). Но мы все равно знаем, кто победит".

Однако далее дело приняло более серьезный оборот. Многие подписчики Александра Усика после опубликованных им снимков усомнились в истинности православной веры боксера, о которой он так часто вспоминает.

Реклама

Вот некоторые из комментариев жаркой дискуссии на странице Усика в Instagram

Христианину негоже праздновать Хеллоуин. Вот почему ты выигрываешь. Сатане поклоняешься.

Ты хоть сам понял, что намолол? Хлебани святой воды, а то совсем плохой

Какой Хеллоуин? Он уже прошел давно

Тут дело не в этом. Зачем устраивать праздник мертвецов и всяких злых личностей и подкреплять детскую психику сладостями? У нас колядок не хватает?

Читайте также: Известный промоутер предрек скандалисту Чисоре крах в бою с Усиком

Напомним, не так давно Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом. Об этом боксер заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии. Александр даже поинтересовался, нужно ли сдавать вступительные экзамены.

Экзамены, кстати, обязательны. Речь о таких предметах, как Священное писание Старого и Нового завета, церковная история, чтение по-церковнославянски и пение.

Смотрите, как Усик поет на тренировке

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама