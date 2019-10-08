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Усику нашли нового соперника: это фармацевт-нокаутер из США по имени Чазз

8 октября, 20:18

Вместо погоревшего на допинге голландца Спонга против Александра намерены выставить 38-летнего американца Уизерспуна

Чазз Уизерспун

Чазз Уизерспун / Фото: Facebook

Новым соперником Александра Усика по бою в Чикаго 12 октября, вероятно, станет 38-летний американец Чазз Уизерспун. Об этом сообщил журналист Boxing Scene Кит Айдек. Переговоры с Уизерспуном находятся в завершающей стадии. Официально о поединке должно быть объявлено до конца сегодняшнего дня. Напомним, ранее стало известно, что Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.

Отметим, что за свою карьеру Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен провел 41 поединок – 3 проиграл, а остальные 38 выиграл, одержав при этом 29 побед нокаутом. Интересно, что в юношеские годы Чазз делал успехи в баскетболе, но в итоге сосредоточился на боксе.

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Что немаловажно, Уизерспун обладает дипломом о высшем образовании в области фармацевтического маркетинга. Это, с одной стороны, настораживает – а не промышляет ли и этот парень, как Тайрон Спонг, какими-то медикаментозными делишками, которые могут помешать ему успешно пройти допинг-тест перед боем с Усиком. С другой стороны, раз Чазз в этом деле – специалист (как ни крути, диплом!), то, по идее, должен хорошенько позаботиться о "чистоте" своих допинг-проб.

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Напомним, ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал причину, по которой Усик точно не станет выходить в ринг с россиянином Устиновым. "Устинов слаб для Усика, – заявил промоутер . – Ему 42 года, три поражения в последних четырех поединках. Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе. Соперник Усика просто должен быть хорош".

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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