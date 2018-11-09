Усику вручили еще один пояс перед боем с Беллью

Сегодня, 10:28

Украинский боксер будет защищать пять чемпионских титулов в бою с британцем


Во время пресс-конференции перед боем с Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) украинскому боксеру Александру Усику (15-0, 11 КО) был вручен пояс чемпиона мира по версии журнала "The Ring". Во время общения с журналистами Александр Усик пошутил: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью"

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять пояса WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring.

Свой последний поединок Александр провел 21 июля 2018 года, где в финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF (2018-н.в.) и WBAsuper (2018-н.в.), объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBOsuper (2016-н.в.) и WBC (2018-н.в.). Кроме этого он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али.

У его соперника Тони Белью крайний бой проходил 5 мая 2018 года. Оппонентом британца был легендарный Дэвид Хэй, который ранее проиграл Беллью, поединок продлился 5 раундов, после чего Беллью отправил Хэя в нокаут. Кстати, во время пресс-конференции свое слово сказал и Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу".

В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.
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