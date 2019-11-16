В Киевской области поезд сбил чемпионку Украины по боксу

Девушке было всего 18 лет

Амина Булах / Фото: Instagram

В Киевской области поезд насмерть сбил призершу чемпионата Европы по боксу и спортсменку молодежной сборной Амину Булах.

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Уроженку Кропивницкого 14 ноября сбил поезд Киев-Фастов. Трагедия произошла в селе Тарасовка, Киевская область.

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Девушка поздним вечером вышла из аптеки и шла домой через железнодорожный переезд. Она была в наушниках и не услышала приближения поезда. В сентябре этого года Амина выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии. По факту трагедии открыто уголовное производство.

Ранее мы рассказывали, что Усик готовится провести титульный бой, уже названа дата и соперник украинца. Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора недавно одолел Дэвида Прайса и нацелился на бой с Александром Усиком или Джозефом Паркером. Промоутер Эдди Хирн готов организовать такой поединок.

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