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"В облаках превратился в кровавый цветок": украинский боксер написал стих о падении самолета в Иране

9 января, 11:16

Боксер Иван Редкач почтил память погибших в авиакатастрофе трогательным стихом

Украинский боксер Иван Редкач написал стих, посвященный вчерашней авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране. Напомним, в результате трагедии погибло все 176 человеку, находившимся на борту. Среди них было 11 украинцев, включая девятерых членов экипажа, а также граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции Великобритании и Афганистана.

  • Боинг утром без всякого предупреждения
  • В облаках превратился в кровавый цветок
  • Это все совпадение... все совпадение…
  • В этот день запустили турецкий поток
  • В терминале встречали без лиц привидения
  • Губы тихо шептали… дочурка... сынок
  • Это все совпадения, все совпадения
  • В этот день запустили турецкий поток
  • Все баланса земного как будто бы ради
  • Хомо эра за эрой друг друга теснят
  • Эти хомо как прежде друг другу не рады…
  • Между этими хомо как прежде резня
  • Сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй
  • С той поры, как с деревьев спустились, дрожа
  • Ни единого дня без обид и истерик
  • Убивают друг друга, плодясь и множась
  • Все как прежде, затейливых камушков ради,
  • Ради шкур про запас и пещер видовых
  • Победителям жизни как прежде награды
  • Самки, сладко текущие, зебры и львы
  • Колесницы в багряном как солнце металле
  • И ковчеги с добром, что осметить нельзя
  • За кровавой баталией снова баталия
  • Пешки падают в бездну по плану ферзя
  • И смеются одни, газ качая по трубам
  • И с надеждой в груди спать идут по ночам,
  • И рыдают другие, качаясь над трупами,
  • Голосами дурными зовут палача
  • Безопасным ремнем обнимая сиденье
  • Кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг
  • Это все совпадение... все совпадение
  • Написали в то утро ведущие СМИ

Иван Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он одержал 23 победы, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com 33-летний украинец занимает 42-е место.

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Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана уже опубликовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы.

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Ранее мы писали, что в сеть попало видео, на котором запечатлено падение самолета. Момент трагедии попал в объектив камеры наблюдения. На нем видно, что самолет загорелся еще до падения на землю: в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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самолет авиакатастрофа боксер Иван Редкач стих

Источник: Сегодня|Спорт

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