"В облаках превратился в кровавый цветок": украинский боксер написал стих о падении самолета в Иране

Украинский боксер Иван Редкач написал стих, посвященный вчерашней авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране. Напомним, в результате трагедии погибло все 176 человеку, находившимся на борту. Среди них было 11 украинцев, включая девятерых членов экипажа, а также граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции Великобритании и Афганистана.
- Боинг утром без всякого предупреждения
- В облаках превратился в кровавый цветок
- Это все совпадение... все совпадение…
- В этот день запустили турецкий поток
- В терминале встречали без лиц привидения
- Губы тихо шептали… дочурка... сынок
- Это все совпадения, все совпадения
- В этот день запустили турецкий поток
- Все баланса земного как будто бы ради
- Хомо эра за эрой друг друга теснят
- Эти хомо как прежде друг другу не рады…
- Между этими хомо как прежде резня
- Сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй
- С той поры, как с деревьев спустились, дрожа
- Ни единого дня без обид и истерик
- Убивают друг друга, плодясь и множась
- Все как прежде, затейливых камушков ради,
- Ради шкур про запас и пещер видовых
- Победителям жизни как прежде награды
- Самки, сладко текущие, зебры и львы
- Колесницы в багряном как солнце металле
- И ковчеги с добром, что осметить нельзя
- За кровавой баталией снова баталия
- Пешки падают в бездну по плану ферзя
- И смеются одни, газ качая по трубам
- И с надеждой в груди спать идут по ночам,
- И рыдают другие, качаясь над трупами,
- Голосами дурными зовут палача
- Безопасным ремнем обнимая сиденье
- Кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг
- Это все совпадение... все совпадение
- Написали в то утро ведущие СМИ
Иван Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он одержал 23 победы, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com 33-летний украинец занимает 42-е место.
Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана уже опубликовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы.
Ранее мы писали, что в сеть попало видео, на котором запечатлено падение самолета. Момент трагедии попал в объектив камеры наблюдения. На нем видно, что самолет загорелся еще до падения на землю: в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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