"В облаках превратился в кровавый цветок": украинский боксер написал стих о падении самолета в Иране

Украинский боксер Иван Редкач написал стих, посвященный вчерашней авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране. Напомним, в результате трагедии погибло все 176 человеку, находившимся на борту. Среди них было 11 украинцев, включая девятерых членов экипажа, а также граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции Великобритании и Афганистана.

Боинг утром без всякого предупреждения

В облаках превратился в кровавый цветок

Это все совпадение... все совпадение…

В этот день запустили турецкий поток

В терминале встречали без лиц привидения

Губы тихо шептали… дочурка... сынок

Это все совпадения, все совпадения

В этот день запустили турецкий поток

Все баланса земного как будто бы ради

Хомо эра за эрой друг друга теснят

Эти хомо как прежде друг другу не рады…

Между этими хомо как прежде резня

Сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

С той поры, как с деревьев спустились, дрожа

Ни единого дня без обид и истерик

Убивают друг друга, плодясь и множась

Все как прежде, затейливых камушков ради,

Ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

Самки, сладко текущие, зебры и львы

Колесницы в багряном как солнце металле

И ковчеги с добром, что осметить нельзя

За кровавой баталией снова баталия

Пешки падают в бездну по плану ферзя

И смеются одни, газ качая по трубам

И с надеждой в груди спать идут по ночам,

И рыдают другие, качаясь над трупами,

Голосами дурными зовут палача

Безопасным ремнем обнимая сиденье

Кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

Это все совпадение... все совпадение

Написали в то утро ведущие СМИ

Иван Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он одержал 23 победы, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com 33-летний украинец занимает 42-е место.

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Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана уже опубликовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы.

Ранее мы писали, что в сеть попало видео, на котором запечатлено падение самолета. Момент трагедии попал в объектив камеры наблюдения. На нем видно, что самолет загорелся еще до падения на землю: в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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