В патриотичных гетрах и с улыбкой: Усик прилетел в Лондон на бой Ломаченко – Кэмпбелл

Украинский боксер Александр Усик прилетел в Лондон, где сегодня состоится вечер бокса с главным участием Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла. Смотрите бой Ломаченко – Кемпбелл в онлайн трансляции на нашем сайте.
В аэропорту боксера встречал Эгис Климас, а также его друзья. Усик появился на публике в довольно необычном образе. В футболке, шортах и сине-желтых гетрах.
Приезд Усика вызвал ажиотаж среди болельщиков. Многие фанаты тут же обступили украинца, чтобы сделать с ним селфи и взять автограф.
Ранее сообщалось, что российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Андрей Федосов (31-3, 25 КО) дал согласие на бой против украинца, но сам украинец эту информацию опроверг.
Напомним, сегодня вечером на О2 Аrena в Лондоне состоится главный бой Ломаченко – Кэмпбелл. В андеркарте поединка выступят потенциальные соперники Усика Поветкин – Хьюи Фьюри.
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Как мы писали ранее, Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом назвал себя лучшим боксером мира – вне зависимости от весовой категории. При этом своему другу Александру Усику чемпион-легковес не нашел места в тройке лучших.
Накануне поединка Ломаченко сыграл в гольф:
Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко
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