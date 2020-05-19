"Вариант с Ломаченко постепенно исчезает": ожидаемый соперник украинского боксера снова нервничает

Молодой американский боксер-профессионал Теофимо Лопес, с которым должен встретиться украинец Василий Ломаченко, снова сделал неоднозначное заявление. 22-летний "янки" нервничает из-за того, что поддерживает вес и форму, а бой по-прежнему остается под вопросом. К слову, названа новая дата и место проведения боя Ломаченко и Лопеса.

Теперь чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес в комментарии Boxingscene.com высказал очередное сомнение, что его поединок с 32-летним парнем из Белгорода-Днестровского состоится:

"Мы просто хотим быть уверенны, что Ломаченко не отступит. Моя логика такова – не нужно отступать. Все хотят, чтобы этот бой состоялся. Со временем я планирую прибавить в весе: первый полусредний вес будет следующим. Это очень близко. Сейчас я поддерживаю себя в форме. Если я не буду этого делать, буду слишком большим для легкого веса, ведь я все еще расту. Я должен убедиться, что не зря поддерживаю форму, и мы еще проведем несколько боев в легком весе, прежде чем я поднимусь в следующий дивизион. Я ничего не могу обещать, хотя хочу, чтобы бой с Ломаченко состоялся. Но поскольку пандемия продолжается, этот вариант постепенно исчезает. Я думаю, они тоже хотят этого боя..."

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