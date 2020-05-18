"Это ненормально. Россия напала на Украину": Сабо проехался по Усику и Ломаченко

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины, знаменитый в прошлом футболист Йожеф Сабо проехался по боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко за участие в российском фильме "Здравствуй, Брат! Христос Воскресе!". Напомним, в нем Ломаченко заявил, что "мы с Россией – один народ".

"Это ненормально! – высказался о сьемках Усика и Ломаченко в российском фильме Сабо. – Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством"

/ Фото: Instagram

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Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Ранее Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца": за "антиукраинскую пропаганду и отрицание агрессии России". Боксеры оказались в черном списке центра, исследующего преступления против национальной безопасности Украины.

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Перед этим Ломаченко угодил в скандал, запостив видео, где российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

При этом чемпионка мира встала на защиту боксеров. "Да, Усик и Ломаченко не идеальны, но они любят Украину", – говорит Алина Шатерникова.

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