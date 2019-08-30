Васе готовят Монстра из Японии: промоутер рассекретил планы Ломаченко после боя с Кэмпбеллом

По словам Боба Арума, до конца нынешнего года украинский Хайтек проведет еще один поединок

Василий Ломаченко / Фото: Instagram.com

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о планах украинца после боя с Люком Кэмпбеллом, который состоится вечером 31 августа на лондонской арене О2. Напомним, на кону в этом поединке будут стоять пояса WBA и WBO, которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул WBC.

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По словам Арума, до конца 2019 года Ломаченко проведет еще один поединок.

"Бой Ричард Комми – Теофимо Лопес за пояс IBF состоится 14 декабря, так что мы сможем сделать еще один поединок для Ломаченко позже в этом году, – заявил промоутер Боб Арум. - А затем в первые четыре месяца следующего года должен состояться бой Ломаченко с победителем противостояния Комми – Лопес".

Также Боб Арум подтвердил, что после объединения всех поясов в нынешнем весе Ломаченко не будет подниматься в более тяжелый дивизион, но может опуститься в более легкий. При этом Арум намекнул, что там украинец может встретиться с японцем Наоей Иноуэ по прозвищу Монстр. "Там будет множество больших боев для Ломаченко", – заявил промоутер.

Наоя Иноуэ. Фото – Twitter

Как мы писали ранее, в контракте на бой с Кэмпбеллом обнаружили "мину" для Ломаченко. В соглашении не прописали опцию незамедлительного реванша для украинца в случае поражения.

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Хотя, напомним, букмекеры почти не сомневаются в победе Ломаченко над Кэмпбеллом: эксперты дают 87 процентов на украинца. Коэффициент на выигрыш Василия равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью - 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

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